Новый Порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе: Что несут изменения

С 29 октября этого года вступит в силу новый Порядок* пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Об основных изменениях, и что несет украинцам новый Порядок рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Как отмечается, чаще всего жители Донбасса интересуются изменениями в порядке пересечения линии соприкосновения касательно детей.

Так, согласно новому порядку, ребенок до 16 лет сможет въехать на неподконтрольную украинским властям территорию при предъявлении:

паспорта гражданина Украины;

или паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

либо временного удостоверения гражданина Украины;

или проездного документа ребенка (то есть, свидетельства о рождении недостаточно).

Въезд на неподконтрольную Украине территорию осуществляется в сопровождении родителей (усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей).

Кроме того, в соответствие с новым порядком, въезд на подконтрольную территорию Украины для достигших 14 летнего возраста граждан, которые следуют для подачи документов на ID-паспорт возможен при предъявлении свидетельства о рождении украинского образца. Въезд на подконтрольную территорию осуществляется в сопровождении родителей (усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей). После сдачи документов на оформление ID-паспорта, вернуться на неподконтрольную территорию можно по справке от Государственной миграционной службы (ГМС).

Помимо этого, следует помнить, что наличие загранпаспорта ребенка, пересекающего линию разграничения с одним из родителей, не отменяет нотариальную доверенность от второго родителя.

Также, юристы напомнили основные нововведения, касающиеся пересечения детьми линии соприкосновения.

Если ребенок возрастом до 16 лет пересекает линию соприкосновения с обоими родителями, то при выезде с неподконтрольной украинским властям территории ему необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка.

При въезде на неподконтрольную украинским властям территорию нужен:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка.

Ребенок до 16 лет пересекает линию соприкосновения с одним из родителей. При выезде с неподконтрольной украинским властям территории ему необходим:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка + нотариально оформленная доверенность от второго родителя;

При въезде на неподконтрольную украинским властям территорию:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка + нотариально оформленная доверенность от второго родителя.

При пересечении линии разграничения ребенком с 14 лет при подаче документов на ID-паспорт. Во время выезда с неподконтрольной украинским властям территории необходимо свидетельство о рождении украинского образца.

При въезде на неподконтрольную украинским властям территорию ему необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка;

или справку от ГМС о сдаче документов на оформление ID-паспорта.

Для детей 14-16 лет, обучающихся на контролируемой территории Украины, родители которых проживают на неподконтрольной украинским властям территории. При выезде с неподконтрольной украинским властям территории нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка + нотариально оформленная доверенность от второго родителя, если ребенок выезжает с одним из родителей.

Также, при въезде на неподконтрольную украинским властям территорию:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка;

важно помнить, что дети могут въезжать на неподконтрольную территорию (НКТ) без сопровождения того же самого лица/лиц, с которыми выезжали с НКТ при наличии документа, подтверждающего обучение ребенка на контролируемой территории Украины.

Дети до 14 лет, не имеющие свидетельства о рождении украинского образца (например, выезжающие для оформления украинских документов, требующих его присутствия, в частности, загранпаспорта). В этом случае выезд с неподконтрольной украинским властям территории возможен по предъявлению паспорта или загранпаспорта сопровождающим лицом, и документов, подтверждающих факт рождения лица до 16 лет. Юристы уточнили, что требований к этим документам Порядок не устанавливает, поэтому теоретически это могут быть любые документы. В то же время неизвестно, как будет осуществляться пропуск детей, факт рождения которых нельзя подтвердить никакими документами.

При въезде на неподконтрольную украинским властям территорию для таких детей необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины;

или проездной документ ребенка.

*Постановление Кабинета министров Украины №815 от 17/07/2019 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий».

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