Шубы, спортивное питание: Через КПВВ Донбасса пытались перевезти товары на 370 тыс. грн

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Луганской и Донецкой областей за минувшие выходные пограничники в трех случаях пресекли попытки незаконной перевозки через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию шуб, спортивного питания и других товаров на более чем 370 тыс. грн. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на линии разграничения в трех случаях обнаружили и изъяли на более чем 370 тыс. грн товаров, которые перемещались с нарушениями установленных правил», – сказано в сообщении.

Так, на КПВВ «Станица Луганская» гражданка Украины пыталась перевезти на неподконтрольную Украине территорию шубы, которые были оценены в 276 тыс. грн.

Кроме того, на КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Новотроицкое» на выезд в неподконтрольную Украине территорию, пограничники Лисичанского и Донецкого отрядов совместно с таможенниками обнаружили товары народного потребления и спортивное питание на 96 тыс. грн, которые тоже перевозили с нарушениями установленных правил.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!