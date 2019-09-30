Жена заказала мужа: На Донетчине предотвратили заказное убийство

На Донетчине жена заказала мужа, наняв посредника для поисков киллера. Силовики инсценировали убийство и спасли жизнь человеку, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В результате спецоперации работники полиции и СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области задержали заказчицу и ее сообщника.

«Неделю назад в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от Службы безопасности Украины о подготовке убийства. Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за общего имущества женщина спланировала убийство своего мужа-фермера», – рассказали в полиции.

Злоумышленница наняла посредника – ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем жена пообещала заплатить 30 тыс. долл. Сообщник вышел на подставного киллера.

«Следователи и сотрудники СБУ организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов. Пострадавший узнал о том, что его заказали, накануне "убийства". Вчера, 29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим», – рассказали в пресс-службе.

В этот же день во время передачи исполнителю его доли вознаграждения задержали посредника, а позже – и заказчицу убийства. Женщина получила «доказательства» смерти мужа и думала, что ее план сработал.

«Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу). Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», – резюмировали в полиции.

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