Жителю Славянска грозит до 10 лет тюрьмы за разбойное нападение и изнасилование

В Славянске (Донецкая обл.) будут судить местного жителя за совершение разбойного нападения и изнасилование. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 152 и ч. 2 ст. 187 (изнасилование, совершенное повторно лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153, и разбой, совершенный повторно) УК Украины», – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования было установлено, что 29-летний мужчина в мае этого года освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, где с 2012 года отбывал наказание за изнасилование, кражу, грабеж и разбойное нападение.

Однако, по данным прокуратуры, уже в следующем месяце, а именно, 2 июня, мужчина совершил разбойное нападение на 27-летнюю женщину. «Утром, около 10:40, он подбежал к жертве со спины, приставил к лицу нож так, что поранил ей губу, с силой толкнул на землю, а когда она упала – нанес удар ножом по пальцу руки», – сказано в сообщении.

Продолжая угрожать женщине ножом, нападающий заставил ее отдать ему кошелек, из которого вытащил 170 грн и скрылся с места преступления.

Кроме того, 3 июня, примерно в то же время, мужчина напал на 18-летнюю девушку. «Приставив к шее потерпевшей нож, он повел ее в лесополосу, где связал руки отрезанными от ее рюкзака лямками и под угрозой физической расправы изнасиловал, после чего был задержан правоохранителями», – сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, в случае признания судом его вины, злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!