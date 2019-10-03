Как не сгореть на работе и избежать расстройства поведения: Рекомендации психолога

С развитием информационно-коммуникационных технологий, интернета сотрудники многих организаций в Украине работают в графике ненормированного рабочего дня. Поэтому соблюдение правильного режима труда и отдыха становится невозможным. О том, как уберечь здоровье и найти баланс между работой и личной жизнью рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, адиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева, передает «УНН».

Эксперт отметила, что чрезмерная нагрузка оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему человека.

«Часто работодатели считают, что сотрудник должен быть на связи 24 часа в сутки и работать независимо от того, выходной у него, отпуск, или даже если он болен. Иногда дополнительно отнимает время у человека общественная деятельность: участие в объединениях, комитетах, ОСМД и др. Доступность связи практически не оставляет человеку личного времени, в результате чего семья и близкие начинают отступать на второй план», – подчеркнула психолог.

Бугаева отметила, что для того, чтобы исключить негативные последствия чрезмерного использования коммуникаций через интернет, необходимо, прежде всего, лимитировать затраченное на интернет-сеть время.

«Информационное пространство не должно преобладать. Мозгу человека необходим отдых и переключение на другие виды деятельности. Следует также соблюдать физическую активность, без которой здоровое состояние организма поддерживать достаточно сложно», – посоветовала психолог.

Бугаева напомнила, что сотрудник, который позволяет начальнику постоянно использовать свое личное время для решения рабочих задач, жертвует не только своим здоровьем, но и своими личными и семейными отношениями.

Эксперт посоветовала при устройстве на работу сразу обсудить все варианты рабочего взаимодействия. «По моему мнению, лучший подход в распределении своего времени – это соблюдение баланса между работой, семьей и общественной деятельностью», – отметила психолог.

По ее словам, нужно помнить, что дети во всем подражают взрослым, а потому стоит обратить внимание на то, как часто именно взрослые используют гаджеты и проводят время в сети.

«Очень важно, насколько разумно в семье используют возможности, которые предоставляют современные информационно-коммуникационные технологии. Если в семье отсутствует культура взаимоотношений, если взрослые подают детям плохой пример и требуют от них каких-либо ограничений, не ограничивая при этом себя ни в чем, любые, даже самые позитивные начинания будут неизменно приводить к негативным последствиям», – считает эксперт.

Также, Бугаева уточнила, если человек имеет навязчивое желание проверять почту, просматривать мобильные приложения и социальные сети, можно говорить о развитии аддиктивного поведения.

«Когда возникает поведенческая зависимость, то нарушается эмоциональная и волевая регуляция, поэтому самостоятельно справиться с проблемой зависимости становится невозможным. Лучший вариант – не допускать развитие аддиктивного поведения», – считает психолог.

Интересы должны быть разнообразными, тогда и личностное развитие не будет односторонним.

«Для того, чтобы дети не проводили все свое свободное время в виртуальной реальности, взрослым следует правильно организовывать их досуг, создавая альтернативу для общения и самореализации», – добавила она.

«Общение в чатах не должно превышать разумные пределы. При этом мы можем с той же уверенностью утверждать, что разговоры по телефону не должны забирать все свободное время у человека. Если человек проводит 24 часа в сутки с друзьями – это тоже не является нормой. Главное – соблюдать во всем баланс и равновесие. Недаром в древности считали, что высшим даром богов людям есть чувство меры. Они были правы», – подытожила эксперт.

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