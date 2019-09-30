Авантюра высокого уровня: Как переселенец из Макеевки выехал в США и купил там жилье

37-летний Андрей Влезько выехал в 2014 году из на тот момент уже неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) и через полгода поселился в США. Свой переезд он называет авантюрой высокого уровня, пишут «Свои.City».

До 2014 года у Влезько в Макеевке было рекламное агентство, закупил новое оборудование для работы, строил дом для большой семьи.

«Когда заехали танки, стало, конечно, страшно. У нас с женой трое детей, поэтому приняли решение поехать к брату в Киев. Думали, побудем в столице недолго и вернемся домой», – рассказывает мужчина.

В Киеве основной проблемой было снять жилье – квартиры донецким сдавать не хотели, а когда узнавали, что семья с тремя маленькими детьми, вообще бросали трубку телефона. Брат разрешил семье остаться у него в доме.

«Зимой 2015 года, немного оправившись от побоев, решили съездить по приглашению друзей в США. Оказавшись в Штатах, познакомились с еще одними дончанами, которые на тот момент прожили в США больше 25 лет. Они предложили пожить у них, а не тратить деньги на гостиницу», – продолжает макеевчанин.

Пробыв некоторое время в Штатах, семья узнала о новых проблемах на родине – у брата в Киеве банк забрал квартиру и вернуться к нему Влезько уже не могли. По совету друзей они приняли решение просить политического убежища у властей США.

Начинали с Бруклина (округ в Нью-Йорке) – все русскоязычные эмигранты начинают путь в Америку именно оттуда. «Наш путь был тяжелый. Другая культура, английский не знали, деньги расходовались мгновенно. Чтобы получить разрешение на работу, нужно выждать время. Если нет разрешения на работу, нельзя сделать права. Это совсем маленький круг проблем на тот момент», – говорит Андрей.

«Появилась первая работа. Русскоязычному агентству требовался специалист в рекламной сфере, и я начал устанавливать вывески. Боссом был одессит, и его отношение к сотрудникам было хуже, чем в Украине. Этот человек буквально издевался над людьми, полагая, что раз ему пришлось сложно в свое время, то и все остальные должны хлебнуть испытаний. Потом случайно нашел в русскоязычной газете "Реклама Нью-Йорка" объявление о поиске инженера-электрика. А это моя специальность. Позвонил без особой надежды. Меня взяли. До сих пор работаю здесь», – делится Влезько.

В итоге, семья переехала из Бруклина в штат Нью-Джерси, город Хакенсак. «Это небольшой городок, где много рек, зелени, полей, свежего воздуха, гуляют животные. Недавно купили дом. Обошелся в 190 тыс. долл. Но мы заплатили только треть суммы, остальное – рассрочка на 30 лет. Посчитали, что выгоднее иметь свое жилье, чем снимать. Хотя тут люди арендуют всю жизнь и не переживают из-за этого», – отметил мужчина.

На быт у семьи уходит до 5 тыс. долл. в месяц вместе с коммунальными услугами, питанием, развлечениями, страховками и так далее.

«Жизнь стала налаживаться, и мы с женой уже можем не выживать, а наслаждаться. Подросли наши двойняшки Ксюша и Лиза. Им по 6 лет, пошли в детский сад. Начала подрабатывать жена, она устроилась в кафетерий в школе. До этого сидела с детьми дома, так как детские сады очень дорогие, и нам приходилось за двоих отдавать 2,5 тыс. долл. Тогда не могли этого позволить. Старшая дочь Кристина, ей 10 лет, тоже ходит в школу. Она адаптировалась быстрее всех, хотя совершенно не знала английского. Даже боялась в туалет попроситься, потому что не знала, как», – вспоминает Андрей.

Политическое прошение семьи еще не рассмотрено, хотя подали его в 2015 году. «Каждый раз меняются правила ожидания очередности в посольстве», – пояснил макеевчанин.

«Мы подстроились под американскую жизнь. Обожаем эту страну. Здесь работают все законы. Люди знают и соблюдают демократические принципы. Службы спасения, "скорой помощи", полиции всегда работают четко и помогут в любую минуту. И Америка – рай для детей, начиная от образования, свободы для них и заканчивая медициной. Здесь не так, как в Украине: будешь ты работать или нет, все равно ничего не заработаешь, нужно только воровать или знакомых на высоких должностях иметь. В Америке не важно, кто ты, чей ты кум, брат, сват. Если учишься, много работаешь, совершенствуешься – можешь добиться всего. Я знаю истории, когда люди за 5 лет становились миллионерами, приехав сюда с парой тысяч долларов», – рассказывает Андрей Влезько.

«Мне реально здесь везло. Но если бы попросили повторить все это, я бы не смог. Это была авантюра высокого уровня», – заключил он.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!