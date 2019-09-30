Назван состав «Шахтера» на игру с Аталантой

Сегодня, 30 сентября, ФК «Шахтер» отправился на матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой», сообщает пресс-служба «горняков».

В 10:30 самолет авиакомпании SkyUр с «горняками» на борту взял курс на Милан. Кроме футболистов и тренерского штаба донецкую делегацию составили генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, менеджмент клуба, а также «Шахтер» U19. Подопечные Андреса Карраско разместятся в Бергамо, где завтра во втором туре Юношеской лиги УЕФА померятся силами со сверстниками из «Аталанты».

На матч с «Аталантой» Луиш Каштру заявил 20 футболистов. Список игроков, отправившихся в Милан, выглядит так:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин; защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили;

Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили; полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Манор Соломон, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат;

Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Манор Соломон, Дентиньо, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат; нападающий: Жуниор Мораес.

Матч «Аталанта» – «Шахтер» состоится 1 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало в 19:55.

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