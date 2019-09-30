Расстреляли двух работников: В Мариуполе вынесен приговор участникам банды, напавшим на ювелирный магазин

На Донетчине объявили обвинительный приговор трем участникам вооруженной банды, которые во время нападения на ювелирный магазин расстреляли двух работников. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, было установлено, что 8 ноября 2012 года 34-летний житель Мариуполя, ранее судимый за умышленное убийство, изнасилование и кражу, вместе с 42-летним жителем Сум и еще одним 49-летним товарищем из Бердичева (Житомирская обл.) также ранее судимыми, совершили разбойное нападение на ювелирный магазин «Изумруд» в Мариуполе.

Ворвавшись в магазин, один из нападавших применяя огнестрельное оружие – пистолет марки «ТТ», сделал 8 выстрелов в 21-летнего охранника и 25-летнюю продавщицу. После это, забрав ювелирные изделия на свыше 200 тыс. грн, злоумышленники скрылись с места преступления.

«От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, а участников вооруженной банды правоохранители задержали уже через 3 дня. Во время обысков по месту жительства злоумышленников были обнаружены и изъяты похищенные ювелирные изделия и оружие, из которого совершено убийство», – говорится в сообщении.

Суд, согласившись с доказательствами, предоставленными стороной обвинения, огласил приговор трем мужчинам, которые совершили уголовные преступления, предусмотренные ст. 257 (бандитизм), п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Злоумышленникам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы лидеру организованной группы, который непосредственно совершил убийство, и по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества – двум другим участникам преступления.

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