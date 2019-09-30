Потеряли память: За выходные патрульные Краматорска и Славянска помогли двум людям

За выходные патрульные Краматорска и Славянска (Донецкая обл.) вернули домой двух человек, которые потерялись. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В воскресенье, 29 сентября в Краматорске охранник одного из торговых центров сообщил полиции, что неподалеку находится пожилой мужчина, который имеет недостатки речи, на вопросы не отвечает, имя сообщить не может.

«К счастью, 93-летний дедушка имел при себе документы, и проверив его личность по имеющимся базам, полицейские установили его место проживания. По указанному адресу патрульные передали мужчину его племяннице», – рассказали в пресс-службе.

Второй случай произошел в тот же день, только в Славянске.

«На вызов "Обнаружение потерявшегося человека" патрульные выехали на улицу Вокзальная. Заявительница сообщила, что в подъезде с 28 сентября находится женщина на вид 30 лет, не помнит личные данные и место проживания. Прибыв по указанному адресу, информация подтвердилась», – рассказали в полиции.

Женщина рассказала, что живет в Славянске, точного адреса не помнит, не помнит и своих данных, кроме имени.

«Патрульные начали общаться с потерявшейся женщиной, узнавать приблизительное описание места жительства. По приметам местности, полицейские определили район и все же нашли место проживания. Там полицейских встретила мать 29-летней женщины, которая сообщила, что ее дочь имеет проблемы со здоровьем», – рассказали в полиции.

«Патрульная полиция напоминает: если вы заметили человека, который выглядит растерянным, проявите человечность – поинтересуйтесь все ли в порядке и помнит гражданин/гражданка место жительства. При необходимости обратитесь к инспекторам, патрулирующим вашу улицу. Или звоните "102"», – обратились в полиции.

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