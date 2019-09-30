Лейкопластыри и биодобавки: Как выглядел стенд «ДНР» на международной выставке в Дамаске (Фото)

Представители «ДНР» приняли участие в 5-й международной выставке проектов реконструкции Сирии «Re-Build Syria 2019», которая проходила с 17 по 21 сентября в столице Сирии – в городе Дамаске.

Судя из фотографий «промышленной палаты ДНР», «республика» на выставке была представлена своим стендом. Тем, кто интересовался, – раздавали пакеты и флажки с символикой «ДНР». На столах разложены каталоги «республиканской» продукции (металлургии, машиностроения, пищевой промышленности). Отдельный стол посвящен медицине – здесь представлены различные лейкопластыри и биодобавки и витамины «Стиролфарм» (Горловка).

На сайте «главы ДНР» уверяется, что в этом году на выставке было представлено более 300 компаний из 35 стран мира, в том числе: Франция, Германия, Италия, Россия, Беларусь, Ирак, Иран, Бразилия, ЮАР, Сербия, Дания, Греция, Испания, Китай, Индия, Румыния, Бельгия и др.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!