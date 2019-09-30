Комендантский час в «ДНР» снова продлили

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года действие комендантского часа будет с 23:00 до 5:00. Об этом сегодня, 30 сентября, пишут местные интернет-ресурсы.

В частности, утояется, что такая ограничительная мера была оговорена в «указе главы ДНР» от 31 мая 2019 года. С 1 июня по 30 сентября 2019 года действие комендантского часа в «ДНР» было с 23:00 до 4:00.

Напомним, что за нарушение комендантского часа предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, а также привлечение нарушителей комендантского часа к общественным работам или оплате штрафа.





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