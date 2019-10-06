Купили квартиру и не планируют возвращаться: Переселенцы начали жизнь с нуля в Беларуси (Фото)

Семья переселенцев Цыплаковых из временно неподконтрольного украинской власти Донецка из-за вооруженного конфликта вынуждены были переехать в Брест (Республика Беларусь). Здесь они начали жизнь с нуля. Тогда они захватили с собой только документы и самые необходимые вещи. А сегодня у них есть хорошая работа и собственное жилье.

Так, когда в Донецке прогремели взрывы, Татьяна Цыплакова была на пятом месяце беременности. Вспоминая те страшные события, молодая мать до сих пор не может сдержать эмоций. «Роддом был закрыт. Нужно было ехать либо в Россию, либо как-то нужно было ехать через линию огня. Все это очень страшно на самом деле. Поэтому мы и уехали. Мои дети этого не видели. Мы увезли их оттуда, чтобы они не знали, что это такое», – рассказала она.

По словам Татьяны, начинать жизнь с нуля было боязно, но в Беларуси многодетной семье ни разу не отказали в помощи. С родственниками и друзьями, которые остались на родине, общаются по скайпу. Оттуда до сих пор приходят новости об обстрелах.

За 5 лет жизни в Беларуси в семье Цыплаковых полюбили не только белорусские продукты. Со временем они купили здесь квартиру.

Глава семьи Виктор работает финансовым директором в частной украинской компании. И пока живет на две страны. Говорит, первое время был уверен, что переезд в Беларусь – временный. Но чем дольше супруги находились в Бресте, тем чаще думали о том, чтобы остаться здесь навсегда. «Выбор пал на Беларусь, потому что для будущего детей и их безопасности это наилучший вариант. Даже когда идем по улице люди идут и улыбаются. Заходишь в подъезд – люди здороваются. К сожалению, не везде так», – сказал он.

Еще одним аргументом в пользу окончательного переезда стало рождение год назад дочери Вероники. А ее старший брат Артем недавно пошел в новый детский сад. «Очень довольны мы садиком. Садик близко, находится в трех минутах от нашего дома. И школа рядом здесь открылась в этом году», – говорит Татьяна.

А еще один брат Максим этой осенью пошел в восьмой класс в новую школу, которую построили через дорогу от дома. Учится хорошо, но есть небольшие трудности с белорусским языком. Этот предмет мальчик решил изучать наравне с одноклассниками, несмотря на то что, по закону, он может быть освобожден от урока.

Вид на жительство Цыплаковы смогут получить через два года.

Всего в Брестской области сегодня временно проживают тысяча сто украинцев. И это только по официальным данным. В Брестском регионе дополнительную защиту получили 205 граждан Украины – этот статус позволяет трудоустраиваться без специальных разрешений. Многие из них работают в медицинской сфере. Только в областной больнице сегодня трудятся 10 украинских специалистов.

Переселенец Георгий Барчук работает врачом-офтальмологом, проводит в больнице сложнейшие операции. После переезда в Беларусь подтверждать украинский диплом ему не понадобилось, только практику. Здесь же доктор получил высшую врачебную категорию. «Диплом мне не надо было подтверждать. Украинский диплом признали законным. Пришлось подтверждать интернатуру. Только сугубо узконаправленную специализацию – офтальмологию. Никаких сложностей не было. Все очень доброжелательно и пошли навстречу», – рассказал он.

Возвращаться в Украину Георгий не планирует. Многие его соотечественники и сегодня приезжают в Беларусь.

Источник: Белтелерадиокомпания

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