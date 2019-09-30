Трамп не планирует участвовать в «Нормандском формате», – эксперт

Президент США Дональд Трамп во время визита президента Украины Владимира Зеленского на 74-ю сессию Генассамблеи ООН четко дал понять, что принимать участие в «Нормандском формате» он не будет. Об этом сообщил украинский политолог-международник Сергей Толстов в интервью «Сегодня».

«Во-первых, Трамп дал четко понять, что ни в каком "Нормандском формате" он участвовать не собирается. Если цитировать президента США, то он сказал Зеленскому примерно так: "Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы". Знаете, более внятно публично дать ответ по поводу участия или не участия США в "Нормандском формате" Трамп просто не мог. Это уже предельные формулировки», – отметил эксперт.

«Во-вторых, на мой взгляд, Киеву нужно было бы проговорить с советниками Трампа о том, что президент США подтвердит предоставление военной и технической помощи Украине. Вместо этого Трамп заявил, что средства, которые были остановлены, выплатят, но он и дальше будет останавливать и блокировать помощь Украине, поскольку страны Европы не делают свой вклад в Украину. То есть, по сути, Трамп повернул проблему в сторону Европы. Оказывается, по его логике, Трамп давил не на Зеленского, дабы получить личные выгоды, а на Францию и Германию. Такая интерпретация вполне в контексте июльского разговора Трампа с Зеленским», – считает Толстов.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры в «Нормандском формате» по Донбассу могут пройти в нынешнем году.

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