НАБУ работает в интересах власти и приближенных олигархов, – политолог

Правоохранительные и антикоррупционные органы в Украине работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных олигархов. Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на Лига.net, передают «Українські новини» .

Олещук обращает внимание, что в отстаивании интересов близкого к новой власти бизнесмена Игоря Коломойского, правоохранительные органы демонстрируют чрезвычайную оперативность. И в качестве примера приводит ситуацию с «ПриватБанком», где НАБУ изымает документы с юридической защиты банка от Коломойского в судах, и дело по формуле «Роттердам+», от внедрения которой Коломойский потерял значительную часть прибыли.

«Интересное дело – Коломойский vs" ПриватБанк ". По инициативе НАБУ юристов, защищающих интересы государственного банка, заставляют "раскрыть карты "относительно обоснований их позиции. Что может быть лучше для Коломойского, чем знать – на чем именно базируется юридическая позиция противника. Вообще очень специфичная ситуация – госорган (НАБУ) действует против госбанков "ПриватБанк" в пользу олигарха», – написал Олещук.

Аналогичная ситуация, по мнению политолога, и с расследованием формулы «Роттердам+».

«Общеизвестно, что Коломойский был очень "обижен" на авторов т.н. формулы "Роттердам +", которая существенно влияла на доходность его ферросплавного бизнеса. И вот – уже 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили 6-ти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, "в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков". Правда, потом все оказалось не совсем так, как в первоначальной версии. В частности, НАБУ уже сообщило, что к самой "формуле Роттердам+" они претензий не имеют, считают ее вполне рыночной и оправданной, а есть вопросы только к обоснованности включения "стоимости доставки" угля... Вероятно, и эту претензию снимут – ибо все понимают, что уголь на ТЭС надо довезти. Но в любом случае, здесь уже "эффективность" и скорость следственных действий не может не броситься в глаза», – написал Олещук.

Такие примеры он считает свидетельством того, что в Украине правоохранительные органы работают, прежде всего, на защиту интересов отдельных, близких к власти олигархов.

«Украинская власть сама себя таким образом позиционирует – правоохранительные и антикоррупционные органы работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных к ней олигархов», – отметил Полищук.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу «Роттердам+».

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