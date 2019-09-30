В облстате рассказали, у кого на Донетчине самые высокие зарплаты

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в августе 2019 года составила 11 937 грн*. По сравнению с июлем, средний уровень оплаты труда снизился на 0,6%, а в сравнении с августом 2018 года – вырос на 22,3%. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в августе 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась на 0,7%, по сравнению с августом 2018 года – увеличилась на 8,5%.

Номинальная зарплата в августе 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 537 грн) на 13,3%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в августе был в Киеве – 15 694 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 017 грн).

Согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в августе 2019 года были работники:

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 27 192 грн;

металлургического комплекса – 17 196 грн;

пищевой промышленности – 16 946 грн;

сферы государственного управления – 16 019 грн;

угольной промышленности – 14 946 грн;

финансовой и страховой деятельности – 13 544 грн;

машиностроения – 13 224 грн.

Превысила 10 тыс. грн, но была ниже 13 тыс. грн августовская зарплата работников:

торговли – 12 919 грн;

строительства – 12 917 грн;

транспорта – 12 290 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 837 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 520 грн.

От 6,8 до 8,6 тыс. грн составила августовская зарплата работников:

легкой промышленности – 8 574 грн;

сельского хозяйства – 8 386 грн;

образования – 6 808 грн;

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 758 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.

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