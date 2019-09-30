На Донецк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов

На Донецк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов

30.09.19 19:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

С мачты в Горняке (Донецкая обл.) высотой 190 метров, ближайшей ко временно неподконтрольному украинской власти Донецку, будут вещать 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, в прошлый четверг Национальный совет, в рамках работы межведомственной Комиссии при Министерстве информационной политики Украины, выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 Параллель.

«Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель. Подытоживаю, регулятору удалось с начала года привлечь к вещанию с новой мачты в Горняке 20 радиостанций и 12 телеканалов», – написал Костинский.

Так, по его информации, вещают:

  • 49 ́ параллель – 88.2 МГц;
  • Радио «Львівська Хвиля» – 89.2;
  • UA: Українське радіо – 90.7;
  • Громадське радіо – 91.4;
  • Вільне радіо – 92.0;
  • UA: Радіо Промінь – 95.3;
  • UA: Українське радіо «Голос Донбассу» – 95.7;
  • Світле радіо «Еммануїл» – 96.1;
  • Перець FM/Стильное – 97.0;
  • Радіо УНА – 100.0;
  • UA: Радіо Культура – 102.6;
  • Радіо РОКС Україна – 104.1; 
  • Радіо НВ – 104.7;
  • Тризуб FM – 105.1;
  • RadioM – 105.5;
  • Русское Радио Украина – 106.0;
  • Армія FM – 106.4;
  • Люкс ФМ – 106.8;
  • Радіо МАКСИМУМ – 107.2;
  • Прямий FM – 107.6.

Костинский отметил, что по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).

В аналоге получили разрешения на временное вещание 4 телеканала:

  • UA: Культура;
  • UA: Донбасс;
  • UA: Перший;
  • UATV на русском.

В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:

  • UA: Перший;
  • UA: Культура;
  • UA: Донбасс;
  • UATV на русском;
  • Прямий;
  • 5 канал;
  • СТБ;
  • ICTV;
  • 1+1;
  • 2+2;
  • Донбасс;
  • Правдатут.

Как сообщалось ранее, Донецкая область вошла в ряд регионов Украины, где больше всего украиноязычных песен ротируется в местном и региональном радиоэфире.

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