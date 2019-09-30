На Донецк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов

С мачты в Горняке (Донецкая обл.) высотой 190 метров, ближайшей ко временно неподконтрольному украинской власти Донецку, будут вещать 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.
По его словам, в прошлый четверг Национальный совет, в рамках работы межведомственной Комиссии при Министерстве информационной политики Украины, выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 Параллель.
«Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель. Подытоживаю, регулятору удалось с начала года привлечь к вещанию с новой мачты в Горняке 20 радиостанций и 12 телеканалов», – написал Костинский.
Так, по его информации, вещают:
- 49 ́ параллель – 88.2 МГц;
- Радио «Львівська Хвиля» – 89.2;
- UA: Українське радіо – 90.7;
- Громадське радіо – 91.4;
- Вільне радіо – 92.0;
- UA: Радіо Промінь – 95.3;
- UA: Українське радіо «Голос Донбассу» – 95.7;
- Світле радіо «Еммануїл» – 96.1;
- Перець FM/Стильное – 97.0;
- Радіо УНА – 100.0;
- UA: Радіо Культура – 102.6;
- Радіо РОКС Україна – 104.1;
- Радіо НВ – 104.7;
- Тризуб FM – 105.1;
- RadioM – 105.5;
- Русское Радио Украина – 106.0;
- Армія FM – 106.4;
- Люкс ФМ – 106.8;
- Радіо МАКСИМУМ – 107.2;
- Прямий FM – 107.6.
Костинский отметил, что по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).
В аналоге получили разрешения на временное вещание 4 телеканала:
- UA: Культура;
- UA: Донбасс;
- UA: Перший;
- UATV на русском.
В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:
- UA: Перший;
- UA: Культура;
- UA: Донбасс;
- UATV на русском;
- Прямий;
- 5 канал;
- СТБ;
- ICTV;
- 1+1;
- 2+2;
- Донбасс;
- Правдатут.
Как сообщалось ранее, Донецкая область вошла в ряд регионов Украины, где больше всего украиноязычных песен ротируется в местном и региональном радиоэфире.
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