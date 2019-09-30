Историческое событие: В Покровске появился памятник Тарасу Шевченко (Фото)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) установили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

«Скорее в центр города! Тарас Григорьевич уже почти готов к общению! Историческое событие – в Покровске есть памятник Шевченко! Поздравляем всех, кто ждал этот день», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, появление памятника Шевченко в Покровске ждали почти 20 лет.

Напомним, 26 августа 2018 года года в Покровске, у входа в парк «Юбилейный», установили скульптурную композицию, посвященную украинскому композитору, хоровому дирижеру, общественному деятелю, педагогу, создателю хоров и знаменитой мелодии «Щедрик» Николаю Леонтовичу. Однако скульптура не простояла и месяца, ее повредили вандалы: отломали с руки постамента дирижерскую палочку.

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