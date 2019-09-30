Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства сегодня, 30 сентября.

«Освободить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в указе Зеленского.

Ранее сообщалось, что Александр Данилюк написал заявление об отставке. Также стало известно, что президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

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