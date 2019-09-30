На Луганщине в этом году были усыновлены более 400 детей, – Комарницкий

В этом году в Луганской области 403 ребенка в возрасте до 18 лет были усыновлены. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугОВГА.

При этом, по данным главы области, в области 1 043 ребенка-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитываются в семьях опекунов и попечителей; 136 детей области нашли семейный уют в детских домах семейного типа области, 155 – в приемных семьях. «Надеюсь, что с каждым годом будет увеличиваться количество семей области, которые дадут приют детям, не имеющим родной семьи», – сказал Комарницкий.

Как отметили в пресс-службе ЛугОВГА, на сегодня не существует проблемы с усыновлением сирот в возрасте до пяти лет, наоборот, есть огромная очередь на усыновление. Сложнее ситуация с усыновлением детей старшего возраста. В частности, детей-сирот в возрасте после 11 лет намного больше, чем желающих усыновить их.

Напомним, для граждан, которые хотят усыновить ребенка-сироту, ввели обязательную подготовку.

Как сообщалось ранее, в Украине началась трансформация домов ребенка в центры реабилитации и паллиативной помощи. Кабинет министров утвердил соответствующее Положение о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям от 10 июля 2019 года № 675, которое вступило в силу 2 августа.

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