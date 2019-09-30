В «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя на КПП

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области мирный житель получил ранение на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Горловка». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили местные интернет-ресурсы.

По их информации утром произошел обстрел, в результате чего пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории КПП в личном автомобиле.

Об инциденте также сообщил «глава Горловской городской администрации» Иван Приходько.

Помощь пострадавшему оказана на месте.

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