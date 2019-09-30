В «ДНР» задержали подозреваемых в убийстве 13-летней девочки

В неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.) задержаны подозреваемые в убийстве 13-летней девочки. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в «генеральной прокуратуре ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Харцызская межрайонная прокуратура проводит предварительное следствие по факту убийства несовершеннолетней девочки в Харцызске. Возбужденное уголовное дело квалифицировано по ст. 106 УК ДНР (убийство). Подозреваемые в совершении преступления задержаны», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что «ведутся следственные мероприятия». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Харцызске убили 13-летнюю девочку

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: