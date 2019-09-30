В «ДНР» задержали подозреваемых в убийстве 13-летней девочки

В неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.) задержаны подозреваемые в убийстве 13-летней девочки. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в «генеральной прокуратуре ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«Харцызская межрайонная прокуратура проводит предварительное следствие по факту убийства несовершеннолетней девочки в Харцызске. Возбужденное уголовное дело квалифицировано по ст. 106 УК ДНР (убийство). Подозреваемые в совершении преступления задержаны», – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что «ведутся следственные мероприятия». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Харцызске убили 13-летнюю девочку
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- В «ДНР»: В Амвросиевке убили женщину
- Двойное убийство в «ДНР»: Мужчина убил родных бабушку и дедушку (Фото)
- В «ДНР»: Конфликт с соседями в Макеевке закончился убийством
- В «ДНР»: В Макеевке убили пенсионера
- В «ДНР» рассказали об очередных убийствах
- В «ДНР» за выходные произошло три убийства
- В «ДНР»: В Енакиево обнаружили труп мужчины
- В «ДНР»: Женщина ударила мужа ножом в сердце и вытолкнула из дома
- В Донецке мужчина до смерти избил молодую женщину
- В «ДНР»: В Макеевке женщина убила ревнивого сожителя
- Тело нашли после пожара: В «ДНР» убили 13-летнюю девочку
Комментарии