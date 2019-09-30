Долги по зарплате: На Донетчине больше всего задолжали работникам машиностроения

На Донетчине заложенность по выплате заработной платы на 1 сентября 2019 года составили в области 522,8 млн грн, или 18,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2 млрд 816,8 млн грн)*. В течение августа 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 3% (на 16,2 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – увеличилась на 11,9% (55,5 млн грн). Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 12% фонда оплаты труда, начисленного за август (в среднем по Украине – 3,5%).

Так, задолженность на экономически активных предприятиях области составила на 1 сентября 2019 года 472,7 млн грн, или 90,4% всех долгов. Это на 3,2% меньше, чем было на 1 августа, и на 15,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в августе уменьшились на 3%, и на 1 сентября 2019 года составили 444 млн грн, или 93,9% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 87,7 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что на 19,6% меньше, чем на 1 августа, однако, на 14,1% больше, чем на 1 января 2019 года.

Как отмечается, долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в июле увеличились на 3,7%, составив на 1 сентября 103,2 млн грн, что, по сравнению с 1 января 2019 года, больше на 44,3%.

Самой большой по-прежнему оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 сентября 2019 года она составила 218,9 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!