Пенсионеры-ВПЛ для прохождения идентификации в «Ощадбанке» вынуждены были обратиться к волонтерам

Супруги-пенсионеры, проживающие во временно неподконтрольном украинской власти Луганске, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), вынуждены были обратиться к волонтерам за помощью для прохождения процедуры идентификации в «Ощадбанке». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» к сотрудникам гуманитарного штаба обратилась Ирина Владимировна с просьбой о помощи в прохождении процедуры идентификации личности в «Ощадбанке» для ее пожилых маломобильных родителей 1939 и 1941 года рождения.

«Обычно родители Ирины Владимировны сами проходили процедуру идентификации личности. Однако, в апреле, при прохождении последней процедуры идентификации личности, отец Ирины Владимировны не смог снять в банкомате положенные ему пенсионные выплаты, так как карта была размагничена. В связи с пожилым возрастом мужчина не смог разобраться в ситуации и подумал, что карта заблокирована. От пережитых эмоций у мужчины случился инсульт. Он долго лежал в больнице в Станице Луганской, стал маломобилен», – говорится в сообщении.

Волонтеры сопроводили пожилых супругов через КПВВ и помогли пройти процедуру идентификации личности в «Ощадбанке» вне очереди. Также они посоветовали снять пенсионные выплаты супругов в кассе «Ощадбанка», чтобы не возникли проблемы со снятием из банкомата, и помогли собрать пакет документов для получения новой карты.

Как сообщалось ранее, в последнее время к правозащитникам участились обращения от переселенцев по поводу того, что сотрудники «Ощадбанка» незаконно требуют оформить страховки во время прохождения переселенцами-пенсионерами процедуры идентификации.

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