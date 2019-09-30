Посетители ГМС, чтобы не стоять в очереди, могут воспользоваться Viber-ботом (Фото)

Гражданам Украины, которые желают оформить биометрические документы в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС), записавшись через терминал и став в текущую очередь «сегодня на сегодня», не придется ждать своей очереди непосредственно в подразделении. Вместо них в очереди будет «стоять» Viber-бот. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба ГМС.

Так, для того, чтобы получать уведомления от бота, лицу достаточно лишь сделать одно простое действие – с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на полученном в подразделении ГМС талоне. После этого посетитель будет получать в мессенджере сообщение о его движении в очереди на получение административных услуг.

Как отмечается, сейчас новый Viber-бот в тестовом режиме работает только в территориальных подразделениях ГМС в Киеве для лиц, которые оформляют паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу. «Постепенно он поможет минимизировать время пребывания в подразделениях ГМС по всей Украине, и не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства», – говорится в сообщении.

Пользование новым Viber-ботом ГМС бесплатно для граждан.

Напомним, система «Электронная очередь» на сайте ГМС для получения услуг по оформлению внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта работает централизованно в автоматизированном режиме, и работники Миграционной службы не имеют технической возможности влиять на ее работу. Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как получить электронный талон на оформление ID-паспорта и загранпаспорта, можно здесь.

Как сообщалось ранее, в Украине биометрические паспорта приобретают все большую популярность. Всего с начала оформления биометрических документов в Украине, ГМС оформила более 3,7 млн ID-карточек (с января 2016 года) и более 15,6 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу (с января 2015 года).

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