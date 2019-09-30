Избил до смерти: На Донетчине злоумышленнику грозит до десяти лет за решеткой

На Донетчине мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения за смертельное избиение знакомого. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 121 УК Украины, то есть по факту смертельного избиения мужчины, совершенного на почве чрезмерного употребления товарищами спиртных напитков», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, 11 августа ранее судимый за кражу 26-летний молодой человек проводил досуг за рюмкой водки в компании матери, отчима и их общего знакомого. Во время застолья между сыном хозяйки и 56-летним гостем возникали ссоры, которые удавалось потушить очередной порцией спиртного, но в дальнейшем сдерживать свои эмоции пьяные мужчины уже не могли. В ответ на нецензурную брань в адрес младшего спорщика, он набросился на старшего, повалил его на пол и несколько раз ударил ногой по голове, рукам и ногам, после чего покинул квартиру.

Через неделю после избиения потерпевшему стало плохо, «скорая» доставила его в больницу, однако спасти ему жизнь врачам не удалось.

«Смерть мужчины наступила в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода и основания черепа, ушибом и отеком головного мозга и легких, что, по выводам экспертов, находится в прямой причинной связи с недавним избиением», – сказано в сообщении.

Теперь, как отметили в прокуратуре, обидчику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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