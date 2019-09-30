Программу с МВФ на три года Украина может подписать в декабре

Украина рассчитывает на открытие Международным валютным фондом (МВФ) новой трехлетней программы в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе брифинга в Киеве сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Формально сейчас до сих пор действует та программа, которая была открыта в прошлом году. Реально проходят переговоры о новой трехлетней программе. Мы рассчитываем, что эта программа будет начата в декабре, на три года. Этот меморандум должен появиться в декабре», – сказал премьер.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Ранее сообщалось, что в переговорах Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

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