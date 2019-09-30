Двое погибших: В «ДНР» за неделю произошло 200 пожаров

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области было ликвидировано 200 пожаров за минувшую неделю. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Пожары унесли жизни двух человек, еще двое пострадали.

«За прошедшую неделю в еспублике подразделениями МЧС было ликвидировано 200 пожаров, из них 77 – это горение сухой растительности. В результате пожаров два человека погибли и двое – пострадало», – сказала представитель «МЧС ДНР» Наталья Гетова.

По ее словам, за неделю также «саперы 48 раз привлекались для выполнения задач по предназначению. За неделю обследовано 63 га открытых территорий, обезврежено 75 взрывоопасных предметов».

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