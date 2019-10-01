В «ДНР»: Жители Донецка рассказали, что им было за нарушение комендантского часа

В «ДНР» все устали от комендантского часа (КЧ), который существует здесь с 2014 года и действует в зимний период (с октября по май) с 23:00 до 5:00, а в летний – до 04:00. За его нарушение можно попасть в отделение «полиции» от «до утра» до 15 суток.

«Комендантский час отменяют всего 4 раза в год – Новый год, Рождество, Пасха и выпускной вечер у школьников», – отмечает местный блогер Ирина Кириленко.

Во все остальные дни, по ее словам, уже за час до КЧ, в 22:00, в городе уже ничего не работает – закрываются все кафе, такси вызвать практически невозможно.

Ночь считается небезопасным периодом, за нарушение комендантского часа даже на несколько минут – можно попасть в отделение «полиции».

«Когда я работал, то были моменты, что я вечером не мог добраться домой. Бывало, что и в райотдел "принимали". В комендантский час я даже под подъезд выйти покурить не могу. Как-то вышел – едет патруль, требуют документы. Я объясняю, что я в шортах, что из дома вышел покурить. Не-не, все равно поехали», – рассказал дончанин Данил.

В «отделение» попадала и Ирина. «Я ехала с дня рождения, развозила всех гостей. Еду. 23:07. И недалеко от моего дома уже прямо пробка собралась. Вояки всех останавливали, забирали документы, и ты едешь в РОВД. У тебя забирают паспорт, заводят в специальную комнату, и тебя "оформляют" за административное нарушение – комендантского часа. Потом тебя отводят в общую комнату, где ты сидишь, кукуешь до 5 утра. Потом – выходишь. Первый раз сидишь до утра, второй раз попадешься – трое суток, третий – 15 суток», – пояснила Кириленко.

Напомним, что в «ДНР» за нарушение комендантского часа предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 15 суток, а также привлечение к общественным работам или оплате штрафа. В «ЛНР» суммы таких штрафов варьируются от 500 до 2 тыс. руб. (от 204 до 816 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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