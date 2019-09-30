Кабмин планирует погасить задолженность перед шахтерами в размере 1 миллиарда

Кабинет министров Украины предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн будет направлено на погашение задолженности перед шахтерами. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики и охраны окружающей среды пишет «Интерфакс – Украина» .

В ведомстве заявляют о понимании необходимости повышения эффективности работы государственных угольных предприятий путем внедрения мер по модернизации и реструктуризации отрасли.

Министерство отрапортовало, в частности, о запуске 27 сентября в эксплуатацию новой лавы на шахте « Капитальная » (ГП « Мирноградуголь » ) плановой мощностью 1,5 тыс. тонн/сутки, что должно вывести предприятие на рентабельный уровень работы.

Издание также сообщило, что государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении минэкоэнергии, по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).

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