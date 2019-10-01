До войны не знал о своем таланте: Боец на передовой рисует на разрушенных домах (Видео)

Военнослужащий ВСУ Александр во время службы на передовой открыл в себе талант художника, и теперь имеет массу поклонников.

Александр на передовой через трубу разведчика рассматривает позиции противника. Говорит, незаконные вооруженные формирования ежедневно атакуют армейские укрепления. Стреляют не только из автоматов, но и из тяжелого вооружения. Чтобы уберечься от осколков мин, Александр и его товарищи вырыли окопы высотой в человеческий рост, а сверху накрыли досками. «Подземный город маленький такой – для сбережения личного состава и скрытного перемещения», – делится армеец.

Когда затишье, боец откладывает автомат и берет в руки кисть. Рисовать он начал уже во время военного конфликта, а до этого и не знал, что имеет такой талант. Александр создал уже 3 мурала. На самом большом изображен коксохимический завод в Авдеевке, на околицах которой Александр и воюет.

Рисует мужчина на разрушенных домах на передовой. Для своих картин боец использует обычную строительную краску, купленную в строительном магазине. Сначала кирпичную стену разрушенного дома на окраине Авдеевки загрунтовали, чтобы стала однотонной, а уже затем нанесли картину.

Побратимы с других позиций специально приходят рассмотреть мурал. Говорят, что веселей стало, когда картинка поменялась.

После окончания войны Александр планирует уволиться из армии и вернуться к родным. Рисовать будет уже для дочки, которая ждет его дома.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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