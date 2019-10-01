Украинский боксер из Макеевки тренирует актеров в Голливуде (Фото)

Житель Макеевки (Донецкая обл.) работал грузчиком и сторожем, а затем – стал непобедимым профи-боксером. 6 лет назад Тарас Шелестюк с женой поехал покорять США и поселился в Голливуде.

В зале в самом известном районе Лос-Анджелеса тренируются голливудские актеры, боксеры, здесь преподают тренеры, которые работали с Майком Тайсоном, Мэнни Пакьяо, Владимиром Кличко. Здесь – тренер Фредди Роуч, легенда.

Здесь же тренируется и Тарас Шелестюк. Среди голливудского бомонда украинца сразу не узнать: улыбка всегда на 32 зуба. Что это профессиональный боксер, выдают отточенные удары.

Как отмечает тренер Тараса Шелестюка Джулиан Чуа, бывший житель Донецкой области быстро перестраивается, четко слушает команды. «Тарас очень коварный, креативный боксер», – говорит Джулиан Чуа.

Но со спортом у украинца сложилось не сразу. Бокс не приносил денег молодому и амбициозному атлету. Поэтому в родной Макеевке он работал грузчиком, а ночами сторожил металл в товарных составах. Все изменила олимпиада, после нее окончательно решил переехать в США.

«Мечты могут сбываться. Вот я, парень из Макеевки, в 14 лет, когда впервые переступил порог зала бокса, я хотел стать олимпийским чемпионом и продолжить свою карьеру в Штатах. Спустя 12 лет я приехал в Лос-Анджелес и живу сейчас здесь. Так что – все реально», – делится Шелестюк.

Сначала было тяжело с языком, сознаются муж и жена Шелестюк. А чтобы заработать, Тарас дает частные уроки. «Работаю с актерами, актрисами, бизнесменами», – рассказывает спортсмен.

Главное, что все удается на ринге: Шелестюк непобедим среди профессионалов. В США он провел 17 поединков, 10 закончил досрочно нокаутом.

Жена старается не отставать, и также тренируется. Даже в однокомнатной квартире у супругов оборудован мини-зал.

Рассказал боксер и о питании: основу рациона составляют яйца, бекон, салаты, рис, овсянка. «Можем иногда позвонить в 11 ночи и заказать пиццу», – сообщает украинец.

Отдых в Лос-Анджелесе – это океан и горы. Но семья Шелестюк больше всего любит собираться с украинцами дома, на барбекю, отдыхать у бассейна. Главное правило, по которому живет звездная семья: никогда не сдаваться и мечтать, тогда обязательно будут победы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: