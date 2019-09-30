Доходит до буллинга: В Славянске будут бороться с поборами в школах и детсадах (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) решили бороться со сбором денег с родителей в школах и в детских садах. Потому что иногда дело доходит до буллинга.

Так, в одной из школ собирали деньги на значки на одежду ученикам. Не все родители понимают целесообразность такой покупки. Также в школах собирают деньги и на уборку классов, и на зарплату охранникам. При этом суммы школьных взносов увеличиваются. «Проблемы в основном одни – есть фонды группы, есть фонды классов, фонды школы. Люди все платят, но естественно они не знают что это куда идет. Все собирайте, вы законом защищены. Краны – это по-любому ваше. Ну, это бред! Как это краны по-любому ваши, если у каждой школы, у каждого садика слесарочка, есть техработник, у которого и краны, и манжетики, и прокладочки, все было и должно быть», – говорит отец школьника Евгений Недосека.

И в Славянске с этим решили бороться, потому что за последние годы финансирование школ увеличилось вдвое. Родители, если и будут делать благотворительные взносы, то только на ремонт классов. «Давайте так уже четко – места общего пользования – спортзалы, столовые – все это только отдел образования. Чтоб родительские деньги туда не шли», – заявил Славянский городской голова Вадим Лях.

В мэрии говорят, что все должны знать, куда идет каждая гривна с родительский кошельков. Поэтому призывают образовательные учреждения отчитываться о расходах на платформе «Open School in UA». «На отдел образования приходит вот пачками. Это я за 18 год взял обращения. И вы же прекрасно понимаете, что здесь ни в одном из этого обращения не звучат слова "добровольный взнос", а звучит слово "поборы". Откуда это слово – оттого, что недостаточная информация», – сказал начальник отдела образования Славянского горсовета Игорь Рублевский.

В одной из школ уже отчитываются – и куда потратили бюджетные средства, и благотворительные. «Вы можете видеть, сколько средств они попросили по заявке и сколько средств они потратили. Предоставляется отчет – то ли это чек, то ли это фотография того, что сделали», – объяснил учитель информатики Владислав Пилипенко.

Но в любом случае, все взносы от родителей должны быть добровольными. «На сегодня никто не имеет права заставить родителей сдавать деньги. То ли это школа, то ли это садик. Тем более в тот способ, который сегодня иногда практикуются с некоторыми родительскими комитетами, где это доходит до буллинга, где начинают травить родителей или детей. Отсаживать за отдельные парты – это недопустимо. В общих родительских группах они выкладывают фамилии тех родителей, которые не оплатили. Это и есть буллинг, за это предусмотрена уголовная ответственность», – сообщила депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.

Чиновники обещают наказывать за такое и директоров школ, и глав комитетов.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: