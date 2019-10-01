В 5 раз дороже: В Донецке есть таксисты, которые работают в комендантский час

В неподконтрольном украинской власти Донецке вечером с приближением комендантского часа вызвать такси – настоящая проблема. При этом есть «ночные таксисты» Об этом рассказала местные блогеры.

«Кафе закрываются в 22:00. Но даже уехать из центра недалеко в центр – невозможно. Даже если оформить заказ. По заказу цена, скажем, 130 руб. (50 грн по местному курсу валют, – ред.). А таксист приедет, но потребует от тебя 500 руб. (192 грн), потому что уже близок комендантский час», – поясняет Ирина Кириленко.

Игорь Полтавец отмечает, что в Донецке есть отдельные ночные таксисты – их тарифы в 5 раз выше стандартных, но они решают все вопросы, связанные с нарушением комендантского часа. «Ночные таксисты – это большая редкость. Но вот у меня есть номер телефона такого таксиста – но там такса в 5 раз выше, чем обычная. Зато ночью тебя не остановят и в РОВД не отправят – у таксиста все договорено. Обычная поездка – это 100 руб. (39 грн), а так – 500 руб. (192 грн). Я ездил так ночью – и в ресторан, и из ресторана. Но рестораны работают до 22:00. Но есть закрытые ночные клубы, базы отдыха, где можно на ночь снять домик», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 2014 года существует комендантский час, сейчас он в зимний период (с октября по май) действует с 23:00 до 5:00, а в летний– до 04:00. За его нарушение можно попасть в отделение «полиции» от «до утра» до 15 суток. Также предусмотрены наказания в виде привлечения к общественным работам или оплате штрафа. В «ЛНР» суммы таких штрафов варьируются от 500 до 2 тыс. руб. (от 204 до 816 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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