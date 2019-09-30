Порошенко хотят допросить на полиграфе

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на затра, 1 октября, запланировано прохождение пятым президентом Украины Петром Порошенко психофизиологического исследования с применением полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе института, пишет « УНИАН ».

«Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа, – УНИАН) назначено на завтра, 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем», – ответили в учреждении и отметили, что в настоящее время неизвестно, явится Порошенко на исследование или нет.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что все детали могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

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