Наш город стал деревней: Блогеры Донецка рассказали о жизни при «ДНР»

В неконтрольном украинской власти Донецке жизнь остановилась на уровне 2014 года. Развития нет, только увядание, «это жизнь в полной изоляции». Об этом рассказали местные видеоблогеры Игорь Полтавец и Ирина Кириленко.

«Сейчас – это другая жизнь. До 2014 года – это была одна жизнь, после 2014 года все пошло совершенно по-другому. Конкретно для меня и моей семьи – жизнь началась заново. С учетом того, что мы лишились дома, в него попал снаряд. Мы жили в районе при аэропорте. Это было в начале 2015 года – на тот момент мы уже выехали из дома, т.к. там шли бои, применялась артиллерия. Как и большинство дончан, которые раньше жили на окраине, мы переехали в центр города», – начал дончанин Полтавец.

Он рассказал, что минимальная предлагаемая зарплата в городе – 3608 руб. (1 388 грн по местному курсу валют), это оклад медсестры. А максимальная вакансия – на 16 736 руб. (6 437 грн), это уже инженер. «Семья-семье рознь. И у каждого своя линия комфорта. Мы с супругой можем себе позволить и тратим на двоих где-то 1 000 руб. (385 грн, – ред.) в день на еду. А кто-то живет на 5 тыс. руб. в месяц – семья из 3-х человек. Я думаю, что это физически невозможно, но на практике оказывается возможно. Где-то гумпомощь, где-то родственники помогают. Люди выживают. Гуманитарка выдается 2 раз в 3 месяца, бывают задерживают на несколько недель. На нее имеют право "разрушенцы" – те люди, которые пострадали вследствие боевых действий. Но нужно собирать акты о разрушении жилья, через исполком все оформлять. Я лично не стал этого делать», – говорит Полтавец.

Ирина Кириленко со знакомым посетила Москву, и сразу заметили разницу между мирным городом и городом при «ДНР». Особенно, что жизнь продолжается ночью, а в «республике» – комендантский час. «В Москве очень много таксистов. Мы в аэропорт прилетели в час ночи – таксисты, люди, всех так много. У нас в час ночи тишина – вот, прям, совсем тишина. Мы заселились в отель в 2 часа ночи. Выходим на улицу – и едут машины. Это очень непривычно. Когда ехали по городу, Рома постоянно нас (Донецк, – ред.) сравнивал с деревней: "мы как из деревни". Так правда, у нас город превратился в деревню», – говорит Ирина.

«Я ложусь спать в 11 часов вечера, максимум в полночь. Комендантский час с 23:00, но в 22:00 уже все закрыто. Смысла выходить на улицу нет», – рассказывает она о своем графике.

В «ДНР» выходя на улицу, даже в дневное время нужно постоянно иметь при себе паспорт. «Нельзя ходить без паспорта, потому что военное положение, паспортный контроль. Если ты без паспорта – поедешь в управление МВД до выяснения обстоятельств. Причем ДНР – это территория, на которой у человека сразу может быть 3 паспорта – 2 украинских (обычный и загран), 1 – ДНРовский. А теперь еще будет еще 2 российских паспорта», – отмечает Ирина Кириленко.

Она акцентирует, что нынешние подростки уже не помнят, каким город был до 2014 года. За 5 лет войны родились и выросли дети, которые никогда не жили при мире. Ирина снимала видеоблог о Дне города Донецка. В нем подростки говорили, что очень «классный праздник», отличный концерт. «Да, для них это классно. Потому что другого они не видели. К нам, например, [до войны] в мае 2011 года Риана приезжала. Но эти подростки этого не помнят, они тогда просто были маленькие. И вот они в этом выросли, они только это видят и за это благодарны», – говорит Ирина.

Девушка рассказывает, что молодежь слушает современную музыку. Но только слушает, потому что топовые артисты в «ДНР» не приезжают. «То, что в Москве и Киеве, то и слушаем. И музыку на украинском языке. Например, [украинская группа] Kazka. На украинском языке музыку слушать можно – ничего страшного за это не будет, даже громко ее можно слушать», – подчеркивает дончанка.

«По поводу кафе – у нас очень низкие цены. Как, понятно, по сравнению с Москвой, так и в сравнении с Ростовом, Краснодаром. Оплата – только наличными деньгами, потому что банк еще не так развит. И Apple Pay (система мобильных платежей через приложение в телефоне – ред.) у нас нет, и думаю, что большинство молодых людей даже не знают, что это такое в принципе», – продолжила Ирина.

Отдыхать в «ДНР» тоже негде. Главный морской курорт – поселок Седово на Азовском море. «Ну, как – курорт. Это как село в Таганроге, с советскими пансионатами, в которых сделали а-ля косметический ремонт. Вот вам наше Седово. Номер с кондиционером и Wi-Fi стоит 2 000 руб. (770 грн) в ночь. В Сочи я снимала за 1 500 руб. (577 грн). Но и в Седово комендантский час. В 23:00 там ходят патрули. Т.е. ты приехал на море, но в 11 часов – ложись спать, или просто не выходи из номера», – рассказала дончанка.

Не доволен главным «республиканским» курортом и Полтавец. «Заехали в Седово – дорог просто нигде нет. Проехали 8-9 пансионатов по пути – все забито. Мы остановились в пансионате "Гелиос". Но в последнее время они там такие цены загнули! Номер "люкс" у них – где-то 30 кв. м, совдеповская мебель, полностью "бабушкин вариант". И это стоит 4500 руб. (1 731 грн) за номер на двоих в сутки. Но на мое удивление, людей, которые могут позволить себе такой отдых, в Донецке хватает», – дополнил блогер.

«Жизнь в Донецке – это жизнь в полной изоляции. Поэтому я и не любила выезжать из Донецка. Потому что ты видишь мир, как люди живут, развиваются. Возвращаешься, и думаешь: ну, я тебя, конечно, город, очень люблю, но ты же – все, ты уже встал. И когда ты вспоминаешь чемпионат Евро-2012 по футболу, который проходил в Донецке, было обалденно круто. Куча иностранцев, кучу всего построили. И город рос очень быстро и очень красиво. А потом – бум, и все остановилось... Поэтому Многие уезжают. Когда остаемся – как бы даем ДНР шанс, мол, сейчас ты исправишься, и у нас все будет хорошо. А ДНР не исправляется, и говорит – нет, я все еще ДНР .И ты такой – ну, пока. И вы расстаетесь», – резюмировала Ирина.

Напомним, ранее блогеры рассказали, какие наказания предусмотрены за нарушение комендантского часа и о ночной жизни Донецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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