Рост ВВП 40% и миллион новых рабочих мест: В Кабмине рассказали, чего хотят достичь за 5 лет

В Кабинете министров Украины намерены в течение ближайших пяти лет достичь роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 40%. Об этом говорится в программе правительства, которая представлена в проекте постановления о программе деятельности Кабмина, опуюликованной сегодня, 20 сентября, на сайте ВР.

«Мы осознаем, что эти 5 лет будут непростыми, однако наше правительство приложит все усилия, чтобы к 2025 году Украина стала мирной, конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной страной с прозрачными условиями ведения бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, защищенными правами человека и свободами и сервисноориентованою государственной службой – успешным примером стремительного роста в Европе и мире», – говорится в документе.

Уточняется, что работа правительства будет построена таким образом, чтобы за 5 лет достичь следующих результатов:

экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

будет создано 1 млн. новых рабочих мест;

привлечено 50 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций;

состоится очевидное развитие инфраструктуры, включая все основные дороги (24 тыс. км), которые будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;

каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;

демографический тренд будет положительным (рождаться и возвращаться в Украину будут больше людей, чем умирать и выезжать).

«Достижения этого будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора», – говорится в программе Кабмина.

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