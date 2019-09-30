В Луганской области несколько домов разваливаются на глазах у жителей (Видео)

В Луганской области несколько домов разваливаются на глазах у жителей. По их мнению, будто бы из-за халатности жилищников.

Так, в Лисичанске, по словам жителей одного из домов, здание разрушается понемногу. Недавно здесь обвалилась крыша, за ним и потолок. Людей эвакуировали, но они все равно возвращаются домой, потому что идти им некуда. «Под этими всеми завалами живет двое детей, тут тоже ребенок живет», – говорит женщина.

Это здание признали аварийным еще 8 лет назад. Однако жители за коммуналку платят до сих пор. «Мы все убираем, все следим за домом, как могли, красили, белили всегда, ЖЭК ничего нам», – сказала жительница аварийного дома Катерина.

Люди уверены, что дом можно было бы спасти. И показывают дом по соседству. Здания одинаковые, однако в одном из низ сейчас располагается больница, а в другом живут люди. Жители аварийного дома жилищников не видели давно. Не захотели коммунальщики говорить и с журналистами.

Еще одна многоэтажка стала героиней любительского видео. Здесь из-за аварийной канализации в подвале дома образовался колодец. «Сначала маленькая была ямка, потом больше-больше-больше вымыло. Там глубина до трех метров», – рассказал житель Сергей.

После огласки коммунальщики бросились наводить порядок. «Пошли трещинки по дому, все это дало на фундамент. Вот штукатурили вон там, вон там штукатурили и что-то поотваливалось. Подвал закрыт», – говорит местный житель.

Жилищники оправдываются, что, мол, не знали, что здание стоит на воде. «Дом построен на коллекторе. Информации такой у нас в ЖЭКе не было. Водоканал затампонировал, сейчас канализация бежит наружу, ведутся капитальные работы», – сообщил начальник коммунального предприятия ЖЭК №5 Дмитрий Полюшко.

А в Северодонецке 6 лет назад горела четырехэтажка – общежитие. Однако люди до сих пор ждут капитального ремонта. «Электричества нет как случилось. Как в кузне хорошей и то чище, чем у нас. Условия очень нехорошие, а куда обращаться – не знаем. Уже и на "горячую линию" звонили и в горисполком ходили», – рассказала жительница Галина.

Поэтому вопрос «дадут ли людям новые квартиры или будет ремонт?» пока открыт.

Источник: ТК «Донбасс»

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