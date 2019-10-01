Без мобильного интернета: В «ЛНР» рассказали, чем Луганск отличается от Донецка

В неподконтрольном украинской власти Луганске жизнь сложнее, чем в Донецке, многие стараются уехать из города. Об этом рассказал луганский блогер Александр Крюков.

В «ЛНР» так же действует комендантский час, также нужно постоянно на улице при себе иметь паспорт.

Блогер акцентировал, что технологии в «ЛНР» и «ДНР» остановились на уровне 2014 года – никаких Apple Pay и тому подобного. «Но в Донецке есть интернет – 3G и даже 4G. У нас же только недавно начали восстанавливать тот 3G, который был до войны. Только раньше он был украинский, сейчас – местный. Но это такой ужасный интернет! Можно сказать, что мы вообще живем без беспроводного интернета. У нас у всех – кабель подведен к дому, и пользуемся через Wi-Fi. А так, чтобы на телефоне был интернет – в Луганске этого нет», – говорит Крюков.

В Донецке достаточно много кафе, ресторанов, кофеен. В принципе, в Луганске инфраструктура отдыха тоже есть – но не для всех. «Рестораны есть. Один из крупных ресторанов – "Корона", но в нем базируется ОБСЕ. Можно ли туда заходить простым людям, не скажу. В другом модном ресторане – там военные, полностью даже забором огородили, чтобы никто не заходил», – дополнил луганчанин.

Большая проблема для города, особенно для окраин, лесопосадок – мины и растяжки, которые не обозначены предупреждениями. «Если в Украине еще предупреждают, таблички ставят "Осторожно мины", то в Луганске этого нет. Просто жители сами должны понимать, куда лучше не ходить», – поясняет парень.

Крюков ведет видеоблог, напрямую не связанный с войной. Он с товарищем создает контент в формате «Разрушители легенд» – проводят опыты, эксперименты. Например, в 2014 году, когда в Луганске долгое время не было электричества, парни провели эксперимент и доказали, что генератор можно зарядить и путем кручения педалей велосипеда: для того, чтобы пользоваться целый день ноутбуком, мобильным телефоном, смотреть телевидение – достаточно час «покрутить педали».

Блогер поясняет, что первоначально видеороликов, косвенно связанных с войной, было много. «Но часть нам пришлось удалить. Например, мы ездили в Луганский аэропорт, показывали разрушения. Но нам недвусмысленно намекнули, что если хотите свободно ездить в Украину или Россию, лучше этой темы не касаться», – отметил Александр.

Он констатирует, что люди из Луганска уезжали, и продолжают уезжать. «Очень многие уехали. Это, конечно, вызывает трудности – из друзей у меня практически все уехали. 50 на 50 – в Украину и Россию, но также и в Польшу, иные европейские страны», – резюмировал он.

Напомним, что блогеры Донецка, рассказали об особенностях жизни при «ДНР», также коснулись темы наказаний за нарушение комендантского часа и ночной жизни Донецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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