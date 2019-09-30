Соцпомощь для детей-сирот будет увеличена с 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский в День усыновления, сегодня, 30 сентября, подписал Указ «О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей». Об этом глава государства сообщил во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами и приемными родителями, которая состоялась в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОПУ.

Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Согласно Указу Президента № 721/2019, Кабинет министров Украины должен принять в установленном порядке меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

Также правительство до 1 декабря текущего года должно обеспечить представление на рассмотрение президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничества по вопросам межгосударственного усыновления и подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

С учетом положений Европейской конвенции об осуществлении прав детей Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав, отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав, внести соответствующий проект закона на рассмотрение Верховной Рады.

Во время общения с родителями Владимир Зеленский отметил, что и он как президент, и его жена, а также представители других органов власти настроены на поддержку семей, которые взяли на себя смелость воспитывать и заботиться о детях-сиротах и ​​детьми, которые были лишены родительского попечительства. «Мы действительно хотим помочь вашим детям и вам лично как семьям, как родителям», – сказал президент.

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