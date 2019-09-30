Семейная форма воспитания вместо интернатной: Зеленский поддерживает замену

На сегодня в нашей стране действуют более 700 интернатных учреждений, и эту систему нужно реформировать. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Там очень много детей. И, конечно, наше желание – чтобы интернатов не было. Дети должны быть в семьях – жить, расти и чувствовать себя обычными счастливыми детьми», – подчеркнул глава государства.

В качестве примера эффективности семейной формы воспитания Владимир Зеленский вспомнил известных звезд и выдающихся личностей мирового масштаба, которые воспитывались приемными родителями и достигли значительных успехов в различных областях. «Мы знаем много западных примеров звезд, великих людей, которые воспитывались приемными родителями или родителями-воспитателями. Но они росли в семьях, которые стали действительно их. Поэтому я хочу и вас поблагодарить, потому что вы настоящие родители детей, которых воспитываете, и вы очень помогаете государству. А мы хотим помочь вам», – сказал президент.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская также высказалась в поддержку того, что каждый ребенок должен жить в семье или в условиях, приближенных к семейным, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.

По ее словам, важно, что эта тема обсуждается в то время, когда формируется бюджет страны на следующий год и есть возможность заложить финансирование правильных инициатив. «Чтобы не финансировать интернаты, а наоборот – чтобы огромные средства, которые выделяются на интернатное содержание детей, мы могли направить в семьи, семьи, которые могут дать этим детям лучшее будущее», – сказала руководительница Минсоцполитики.

Во время общения с главой государства родители говорили о важных для них вопросы, в частности о необходимости в упрощении процедуры предоставления справок, необходимых при оформлении опеки или усыновления. Также семьи отмечали необходимость профилактики сиротства и работы с семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

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