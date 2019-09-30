На трассе «Запорожье – Мариуполь» закончены работы по укладке асфальта (Фото)

Сегодня, 30 сентября, на трассе «Запорожье – Мариуполь» закончены работы по укладке асфальта. Об этом сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«Дорога жизни. Трасса Запорожье – Мариуполь. Была построена в 1962-1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км. 19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца. 25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику – за три месяца, а не три года. Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано. Все работы по асфальту сегодня вечером закончены», – написал он.

По словам Голика, осталось нанести разметку там, где ее еще не нанесли, установить знаки, обустроить обочины, подрезать деревья.

Он отметил, что 130 км трассы отремонтировали за 68 дней.

На трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек.

«Рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой», – резюмировал Юрий Голик.

Ранее Юрий Голик сообщил, что дорожные работы по укладке асфальта на трассе «Запорожье – Мариуполь» закончатся к 1 октября. Еще две недели останется на разметку, установку знаков и приведение в порядок обочин.

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