Больше всего у нас пивнух, военторгов и комиссионок: Жительница Луганска рассказала о ситуации в городе

Жительница неподконтрольного украинской власти Луганска рассказала об основных моментах жизни в городе при «ЛНР».

Надежда сама родом из Луганска, сейчас ей 19 лет. В 2014-м было 14 лет, поэтому она помнит довоенную жизнь. «В Донецке, как и до войны, все намного лучше, чем у нас. Я не уехала до сих пор только по той причине, что мне нужно получить в местном вузе российский диплом, потому что все остальные аттестаты и дипломы у меня ЛНР, которые не умеют никакой юрсилы. У нас в Луганске есть в вузах опция получения диплома РФ. Вначале большинство их были липовые, но сейчас получают нормальные и мне он нужен, как хотя бы один официальный документ об образовании. Учусь здесь, потому что у меня не было возможности учиться в украинским университете без аттестата об окончании 9-го и 11-го класса. Увы», – говорит девушка.

«Цены у нас абсолютно не низкие в сравнении с РФ, а по сравнению с Украиной – космос. Возможно, только в кафе и коммуналка ниже. Но коммуналка будет дорожать в октябре. А в кафе все равно дорого относительно зарплат. На продукты питания цены такие же, как в Москве, только на местное производство ниже (хлеб, молоко, крупы), но его ужасно мало осталось. На бытовую химию выше», – рассказывает Надежда.

В том же российском Ростове люди имеют возможность купить товары и продукты дешевле – по акциям. «А у нас из акции только в "Спаре" водка и прикрученная к ней скотчем банка шпрот за 120 руб. (46 грн по местному курсу валют, – ред.)», – дополняет она.

На одежду на рынке цены очень высокие, «но все равно покупают китайско-турецкий трикотаж по цене "Зары"».

«Если вы проедете по городу, то заметите, что больше всего у нас пивнух, военторгов и комиссионных магазинов», – констатировала девушка.

Зарплаты – мизерные. «Мне преподаватель в университете сказал, что у него зарплата – 5 500 руб. (2 115 грн). У него сын 8-ми лет и жена не работает. Я не знаю, как они живут. Я искренне этого не понимаю. У другой преподавательницы в колледже зарплата 6 000 руб. (2 308 грн). Женщина 25 лет работает преподавателем, куча наград и всего остального», – отметила луганчанка.

Надежда считает, что чтобы нормально жить в Луганске даже зарплаты в 16 тыс. руб. (6 184 грн) мало.

Отсутствие кадров – большая проблема. Особенно не хватает врачей, особенно детских. «Допустим, есть один детский хирург на весь город, а город-то не маленький и детей очень много. Или один врач на 3 участка, и представьте, когда все идут получать справки для школы. А теперь представьте, какие очереди и что приходится пройти, чтобы к ним попасть. Ад. Я уже молчу, про вакцинацию и прививки делают не в срок, а когда вакцина появится. Так это мы " столица ". А что в маленьких городах и селах рядом?», – сетует Надежда.

Взгляды людей и отношение к происходящему здесь, в основном, зависят от возраста. По словам девушки, жители среднего возраста (18-35 лет) все хотят уехать. «Чуть младше и старше – с промытым мозгом и стеснены обстоятельствами. У людей позиция такая, как им об этом говорят российские федеральные СМИ. У нас появились каналы РФ где-то весной 2014 года. Потом были самые жесткие боевые действия, отсутствие воды, света, газа, связи. А когда все восстановили, украинских каналов уже не было. Большинство украинских интернет-ресурсов заблокированы. Их можно открыть только через VPN. Но кто об этом знает и кому это нужно, когда есть "Россия 24"?», – отмечает луганчанка.

Если оглянуться на город, то «мы вернулись в 90-е». «Многие заводы разграбили, и они стоят в разрухе. Когда безработица и низкие зарплаты, а людям останется только пить. У нас нет технологий, которые были раньше. У нас ничего нет. Это ужас. И это лишь малая часть всего происходящего», – говорит Надежда.

«Мне не нужно, чтобы меня жалели. Я просто хочу, чтобы люди знали правду… Хотела уточнить, что в РФ я не выезжала и не собираюсь, так как вижу, куда все идет в этой стране – и перспективы неутешительные», – резюмировала жительница Луганска.

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