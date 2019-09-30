Украина накопила газа в хранилищах и готова к зиме

Украина накопила в хранилищах достаточно газа и готова к отопительному сезону. Об этом сегодня, 30 сентября, во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «УНН».

«К зиме мы готовы. У нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, это дает нам возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой у нас будут какие-то кризисы, у меня сейчас нет. Но если смотреть вперед, то у нас много проблем системных в энергетике», – сказал Гончарук.

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено рекордные 20 млрд кубометров газа – максимум запасов за последние девять лет.

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