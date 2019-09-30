В базе Интерпола: Через КПВВ Донетчины пытались провезти похищенный автомобиль

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» за прошедшие сутки, 29 сентября, пограничники задержали находящийся в базе «Интерпола» похищенный автомобиль, который пытались перевезти с неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда задержали автомобиль "Мерседес" украинской регистрации 2008 года выпуска, который был похищен в Украине и находился в базе "Интерпола"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобилем управлял гражданин Украины, следовавший с неподконтрольной украинским властям территории. Транспортное средство было передано представителям Нацполиции.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном перемещении товаров через линию разграничения. «На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – отметили в Госпогранслужбе.

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