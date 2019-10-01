Предприниматели из Авдеевки могут узнать, как обезопасить свой бизнес

Предпринимателей из Авдеевки (Донецкая обл.) приглашают участвовать во II международном форум «Кибербезпека. Захисти свой бизнес!», который пройдет 16 октября 2019 года в Киеве, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.

Организаторе Форума – торгово-промышленная палата Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Целью Форума является обсуждение текущего состояния в сфере киберзащиты в Украине, обсуждение эффективных механизмов защиты, представление шагов по созданию национальной экосистемы кибербезопасности.

Докладчиками Форума станут более 30 профильными экспертов из государственных учреждений и бизнеса из Украины, США, Германии и Израиля. Ожидается более 300 представителей центральных и местных органов власти, государственных предприятий и учреждений, образовательных учреждений, бизнеса из всех регионов Украины и других стран.

В рамках Форума состоится специализированная выставка «Кибербезопасность» с участием государственных и частных компаний, которые представляются свои разработки в сфере кибербезопасности и защиты.

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке: https://cybersecurity.ciseventsgroup.com

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