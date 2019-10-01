«Змей Горыныч», расстреливающий Донбасс: В Киеве проходит интерактивная выставка о войне (Фото, видео)

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка «Украинский Восток», посвященная событиям на Донбассе после 2014 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», открылась выставка 28 сентября и до конца года посещение ее – бесплатное.

Основную часть экспонатов сотрудники музея с 2014 года собирали по всей стране, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей, более 5 тыс. артефактов с передовой.

«Наш проект – это рассказ о современной российско-украинской войне, о победе и жертвенности патриотов, которые на востоке нашей страны отстаивают ее суверенитет в борьбе с агрессором. Это рассказ о населении, которое страдает, выживает, борется. Это рассказ о социогуманитарных проблемах, порожденных боевыми действиями и временной оккупацией», – рассказал один из авторов «Украинского Востока» Андрей Качура.

Андрей Качура

Стенд о событиях в Донецком аэропорту: на экране демонстрируется 5-минутное видео из ДАПа. «Я слышу голос своего сыночка Максима. Он как раз в это время был в аэропорту. Я об этом уже после узнала», – со слезами на глазах говорит Светлана Ридзанич, которая специально приехала на выставку из пригорода столицы.

Максим с позывным «Адам» дважды защищал ДАП в периоды самых ожесточенных столкновений. 23 января 2015 года командир взвода снайперов 90-го отдельного аэромобильного батальона вывел семерых своих ребят из аэропорта, в то время, когда здание было уже в полном окружении. Погиб офицер 20 марта, спустя 2 месяца. «В сентябре 2014 года сын приехал к о мне с отцом. Подстриженный очень коротко. Я сначала подумала, что он готовится с детьми в поход на байдарках. Оказалось, что он уже оформился в 90-й батальон. Я говорю: "Сыночек, у тебя же трое деток", а он: "Поэтому и иду на войну. Не хочу, чтобы враг пришел в наш дом! "», – вспоминает Светлана Адамовна, крепко прижимая портрет своего сына.

Светлана Ридзанич

Центральным акцентом пространства является изуродованный автомобиль «Ford Scorpio», в котором не раз был обстрелян Герой Украины Андрей Кизило, позывной «Орел», он погиб 29 января 2017 года в Авдеевке.

«Чтобы все вывезти из зоны ООС, пришлось нанять пятитонник. Конечно же, мы собирали артефакты легально, у нас было разрешение от штаба ООС. Вывезти что ли из Авдеевской "промки" или шахты "Бутовка" и при этом не встретиться с военной службой правопорядка, нереально» – пояснил Андрей Качура.

Для инсталляции «Серая зона» Андрей Качура из Луганской области привез качели. Они обстрелянные, стояли на детской площадке, которая заросла бурьяном. Долго стоять возле этой инсталляции невозможно – из скрытого динамика доносится звук медленно раскачивающей скрипучей качели.

«Газовую плиту доставил из Авдеевской "промки". На плите стоит горшочек с цветком. Его взял в июле этого года у семьи из Марьинки. За несколько дней до нашего приезда в их дом попал снаряд 152-го калибра. Вся семья выжила. Все, кроме хозяина, с тяжелыми травмами попали в больницу. Они же мне дали игрушки и многое другое», – рассказал Андрей.

«В инсталляции есть две детали от т.н. "Змея Горыныча" (установка для организации проходов шириной 6 м на минных полях, состоит из противотанковых противогусеничных мин и противотанковых противоднищевых мин со штыревым датчиком цели, – ред.). Выглядят как две трубы. Ими были обстрелян мирный квартал в Марьинке, а впервые российские наемники применили эту установку в сирийском Алеппо. По сути, детали от "Змея Горыныча" для мирового сообщества доказательства о присутствии России на Донбассе», – отметил Андрей Качура, который ездит на Донбасс в качестве волонтера с 2014 года.

На выставке много вещей, глядя на которые глаза наполняются слезами. «Мы специально поставили в экспозиции некоторые вещи, которые эмоционально-травматичные. Это машина "скорой помощи", как демонстрацию того, что враг не брезгует расстреливать медиков. В зоне, рассказывающей об Иловайске, можно увидеть курточку бойца. Ее нам привезли волонтеры гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Глядя на разорванную курточку, сложно представить, что осталось от бойца, носившего ее», – говорит организатор выставки.

Тут же рядом есть фотография молодого бойца 92-й ОМБр Руслана Дейнеко. На снимке он улыбается. Таким Руслан был, перед тем как уйти на фронт. Парень погиб под Иловайском в 2014 году. От парня осталась всего лишь стопа ноги.

Есть на выставке «черная комната», из которой доносятся взрывы и стрельба, сменяющиеся тишиной. Здесь на полу лежат различные снаряды, а на стене висит проектор. Сотрудник музея рассказывает о задумке: «На дисплее высвечивается картинка, а на ней 5 картинок: миномет, танк Т-72, БМ-21 "Град", гаубичная артиллерия, АГС-17 "Пламя". Если выбрав, например, БМ-21 "Град", на экране появляется картинка с описанием военной техники: вес, площадь поражения, дальность стрельбы и другие тактико-технические характеристики».

А потом экран становится черным. Остается только звук. Звук артиллерии, миномета или танка. «Этой интерактивной зоной мы хотели показать жизнь людей в блиндаже или в подвале в том время, когда сверху пролетают снаряды "Града" или рядом стреляют из миномета», – Андрей объяснил задумку «черной комнаты».

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне находится по адресу: Киев, ул. Лаврская, 27. Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье – 10:00-19:00.

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