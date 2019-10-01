Почему Волкер ушел и как это повлияет на Донбасс

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины, известный дипломат Курт Волкер подал в отставку. На этом посту он пребывал с июля 2017 года, неоднократно посещал Украину, несколько раз встречался с куратором «Л-ДНР» от Кремля, помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения путей урегулирования ситуации на востоке нашей страны. Эксперты поделились с «Донецкими новостями» мнениями по поводу того, с чем связан уход Волкера, а также касательно возможных последствий этого решения для Украины в целом и Донбасса в частности.

Александр Кочетков, аналитик, политический эксперт:

– Причины ухода Волкера очевидны: он засветился в весьма скандальном украинском "деле Байдена", которое стало поводом для процедуры импичмента Дональда Трампа. Соответственно, это дело будет тщательно расследоваться. И чтобы не бросать тень на и так уже небезупречную репутацию администрации Трампа, Волкера убрали.

Но на взаимоотношениях с Украиной это практически не скажется: сейчас США делают только тот минимум, что им самим необходим. Смена чиновника-порученца, который говорит то, что просто нельзя доверить телефону, на процесс использования Украины в американских интересах не повлияет.

Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга:

– Анализируя возможную отставку Курта Волкера, нужно помнить, что мир не украиноцентричный. Волкер как преданный «ястреб» реализовывал в Украине политику, выгодную США. Да, урегулирование конфликта и основной взнос в это США, чем ЕС, для них первичен. На фоне американского предвыборного скандала, в который пытаются втянуть Украину, возможный переход Волкера на другую позицию оправдан. Ведь и сам Волкер не хочет быть инструментом борьбы между демократами и республиканцами. Тем более, неизвестно, как эта история с Украиной скажется на его карьере.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– В качестве спецпредставителя США по Украине Курт Волкер давно не выполнял никаких функций. Переговорный формат «Волкер – Сурков» зашел в тупик буквально со второй встречи. После того как это случилось, а также – после победы Дональда Трампа на президентских выборах-2016 в США, Курт Волкер, как мне кажется, работал на Порошенко в качестве лоббиста и VIP-агитатора. Все его заявления с начала 2018 года свидетельствовали именно об этом.

Теперь, когда власть в Украине поменялась, всякая необходимость пребывания Волкера в формальной и бесполезной должности «спецпредставителя» пропала. С этим и связана его отставка.

Максим Джигун, политолог:

– Курт Волкер – один из немногих людей из Госдепа, кто знал ситуацию на востоке Украины изнутри. За время своего пребывания на посту спецпредставители по Украине, Воклер десятки раз приезжал в нашу страну, неоднократно бывал на Донбассе, знал особенности нашего конфликта лучше, чем большинство украинских политиков.

Его отставка – однозначно негативная новость для Украины, ведь нам чрезвычайно важно постоянно продолжать и в США, и в Европе информационную кампанию по поводу войны на востоке Украины.

Очевидно, что после отставки Волкера в США на какое-то время образуется информационный вакуум по поводу нашего конфликта. И абсолютно неизвестно, останется ли пост спецпредставители Госдепа по Украине вообще.

Сейчас украинская сторона должна искать пути, как возобновить контакты с американской стороной и убедить их в необходимости назначения нового человека на место Волкера. Иначе мы потеряем еще один канал информирования мирового сообщества о событиях в Украине.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Что ж, всему приходит конец. Хотя в случае с Куртом Волкером все как раз только начинается.

После громкой отставки к его деятельности на территории Украины и возможному лоббированию финансовых интересов украинских высокопоставленных чиновников очень пристальный интерес возник у Палаты Представителей, куда его на 3 октября вызывают для дачи показаний.

Выяснилось, что Волкер фактически совмещая политическую деятельность с работой в лоббистской команиии BGR Group, и что к чистоте поставок тех самых «Джевелинов» есть много вопросов по конфликту интересов.

Кроме того, у демократов, коих большинство в нижней палате Сената США, есть вопросы и в отношении переговоров «Волкер – Сурков», когда Курт позволял себе не вполне дипломатические высказывания, чем по факту срывал подвижки в переговорном процессе.

Думаю, что вопросы уже просто носятся в воздухе: так чьи же интересы представлял спецпредставитель Госдепа США?

А для Украины тот факт, что сразу после встречи в Нью-Йорке на полях саммита Генассамблеи ООН Дональда Трампа и Владимира Зеленского американцы фактически оголили флаг сопротивления с РФ – большая беда. Мы уже полгода ждем назначения полномочного посла США в Украине после спешного отзыва Мари Йованович – и теперь неизвестно, сколько еще, после скандала со стеннограммой Трампа и Зеленского, будем ждать новую фигуру на смену Волкеру.

Если кратко: США дают четкий сигнал, что проблемы Украины с РФ решать должны сами Украина и Россия. Так что о расширении «Нормандского формата» (о чем говорили представители Офиса президента Украины) уже нет и речи.

Влад Волошин, экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт:

– Волкер много пытался сделать для введения миротворческой миссии на Донбасс. Он всячески поддерживал именно украинскую позицию в урегулировании конфликта. А недавно президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность своей страны ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы (который сейчас не контролируется властями Украины). Возможно, Волкер решил, что его миссия уже выполнена.

К тому же, процесс переговоров Волкера и Суркова явно зашел в тупик. Не исключаю, что Волкер, которые прошел серьезный отрезок пути в правильном направлении (за что Украина ему должна быть благодарна), решил дать возможность продолжить переговоры кому-то другому, кого в Кремле воспримут более позитивно, что даст возможность сделать урегулирование ситуации на Донбассе более реальным. Вопрос лишь – по чьему сценарию будет проходить это урегулирование. Надеюсь, не по московскому.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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