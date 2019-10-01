Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел вблизи Петровского и Лобачево

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ среднего радиуса действия, пролетавший над районами вблизи неподконтрольного украинским властям Лобачево (Луганская обл.), был поврежден вследствие огня из стрелкового оружия. Еще один случай обстрела зафиксирован при полете вблизи неподконтрольного Петровского (Старобешевский р-н Донецкой области). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 30 сентября.

27 сентября наблюдатели осуществляли полет БПЛА среднего радиуса действия над участком разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского, а также над районами возле Викторовки и неподконтрольного Родникового на высоте примерно 260-320 м, после чего приземлили БПЛА.

Впоследствии члены патруля Миссии обнаружили повреждение этого БПЛА: входное отверстие диаметром примерно 5 мм на нижней части левого крыла, выходное отверстие диаметром примерно 3-4 мм в верхней части левого крыла; вокруг отверстия были исходящие трещины, а левый нижний угол аккумулятора, находящегося между двумя отверстиями, был сколот. По оценке, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия.

29 сентября, находясь в 1,6 км к северо-северо-востоку от неподконтрольного Лобачево, во время осуществления полета БПЛА малого радиуса действия, команда Миссии слышала 7 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к юго-востоку. По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля. Команда СММ потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось.

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