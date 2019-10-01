Пионтковский рассказал, как переиграть Путина по Донбассу

Встреча «нормандской четверки» состоится в случае, если Украина подпишет «формулу Штайнмайера», однако президент Владимир Зеленский не должен идти на эту уловку, ибо согласившись на условия России Киев капитулирует. Но можно прекратить боевые действия с помощью миротворцев. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью «Апострофу».

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин пытается соблазнить президента Украины восстановлением территориальной целостности. Но это наживка, считает политолог. Пионтковский считает, что «никакого восстановления не будет, а будет как раз расширение вражеского плацдарма вглубь украинской территории».

Эксперт отметил, что решить вопрос хотя бы прекращения огня на Донбассе можно только введением миротворцев ООН. Он считает, что руководство США, Франции и Германии поддержат эту инициативу.

«В сегодняшних переговорах он (Путин, – ред.) как бы помогает восстанавливать территориальную целостность Украины, а Макрон не стесняется его поддерживать. Но когда будет поставлен вопрос таким образом, что Украине не надо фальшивой территориальной целостности, но давайте остановим убийства людей и введем настоящее перемирие с миротворцами, то Западу будет очень трудно отказаться от этой позиции, и давления на Путина, если он будет противиться. Это единственная, на мой взгляд, выигрышная позиция Украины... Западу будет трудно отвергнуть такую украинскую позицию – и он ее, скорее всего, поддержит, даже французов заставят. Путину нужно будет либо отказываться, то есть идти на открытый, полный конфликт с Западом, либо соглашаться. Но здесь Западу придется Путину немножко заплатить, наверное, каким-то смягчением санкций – а Украине придется с этим согласиться, чтобы не погибали люди», – сказал Пионтковский.

Эксперт считает, что если и жертвовать чем-то, то ни в коем случае не принятием в состав Украины «Л-ДНР» на условиях Москвы, а лучше замораживать конфликт.

«Повторюсь, сейчас это наименее худший вариант для Украины. Все остальное, что Украине сейчас предлагает Путин и в чем ему помогает "нормандская четверка" – это самоубийство. А "нормандская четверка" планируется в Париже для заключительной капитуляции Украины, как Мюнхенская встреча устраивалась для капитуляции Чехословакии. На это ни в коем случае нельзя соглашаться», – сказал Пионтковский и добавил, что «нормандская четверка» вряд ли соберется, если Украина не подпишет «формулу Штайнмайера».

Пионтковский добавил, что как только Украина подпишет что-либо по Штайнмайеру, то сразу начнется процесс снятия санкций, «сразу Макрон закричит: устанавливайте мир, решайте конфликт и давайте снимем санкции».

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