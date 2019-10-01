Ситуация в пунктах пропуска утром 1 октября: Проезда ожидали 250 авто

Сегодня утром, 1 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8235 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6840 человек и 1305 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6325 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2650 человек и 635 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9385 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/35;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Alena: «7:08. Майорск. Муж вчера уехал в 4 утра, не проехал, ночь ночевал рядом с БП, в 2:30 вернулся на БП, машин много и говорит очередь уже большая».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Inna: «5:19. "Каргилл". До моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:32. Еленовка. До первого блокпоста машин 50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!